Die Formel 1 ist ein Fall für drei

Ein Ende der aktuellen Zweiklassengesellschaft ist nicht in Sicht. Mercedes, Ferrari und Red Bull teilen die Podiumsplätze brav untereinander auf. In der gesamten Saison 2017 gab es nur einmal einen Gast: Williams-Fahrer Lance Stroll belegte in Baku Rang drei. Die englische Traditionsmarke ist bereits seit 2012 sieglos – ebenso wie McLaren, das zweiterfolgreichste Team in der Geschichte der Formel 1. Insofern steht der Aufwand für sieben von zehn Teams in keiner Relation zum Ertrag. Wie die Plattform Formula Money errechnete, gab jeder Rennstall in der Saison 2017 im Durchschnitt 210 Millionen Euro aus, um zwei Autos zu bauen und diese ein Jahr lang zu betreiben. Die Kühlung eines Boliden koste laut Red Bull allein 250.000 Euro. Werksteams wie Mercedes und Ferrari benötigen mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Jahresbudgets. Schon bald wird der Wettstreit um die WM-Krone eine halbe Milliarde Euro verschlingen.

Kein Wunder also, dass der Rechteinhaber der Rennserie lieber heute als morgen eine Kostenobergrenze einziehen will. Der erste Diskussionsvorschlag lag bei 150 Millionen Dollar pro Jahr und Team – so viel gibt derzeit schon Nachzügler Sauber aus. „Unmöglich“, lautete die erste Reaktion von Ferrari und Mercedes. Die Verantwortlichen von Red Bull, die gerne gegen die Dominanz der Silberpfeile mobil machen, zeigen sich zumindest gesprächsbereit. „Die Teams sollten nicht bestimmen, wie die Regeln für Motoren und Chassis aussehen“, sagt Teamchef Christian Horner.

Doch auch die Österreicher wissen, wie man dominiert. Beispiel Saison 2013: Die letzten neun Saisonrennen gewann damals Sebastian Vettel im Red Bull.