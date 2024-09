Taylor Swift entwirft Spielzüge: Chiefs haben Titel-Hattrick im Visier

In der Nacht auf Freitag startet die NFL in ihre 105. Saison. Bereits im Vorfeld gelten die Kansas City Chiefs als erster Anwärter auf den Titel. Es wäre ein Historischer: Noch nie gelang es einem Team in der Super-Bowl-Ära, die Trophäe drei Jahre in Serie zu gewinnen. Acht Teams holten den Super Bowl zwei mal in Folge, aber nie schaffte es ein Doppel-Champion zum dritten Mal in den Konfetti-Regen - selbst der erneute Einzug in den Super Bowl war eine zu große Hürde.