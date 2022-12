NFL: Raimanns Colts verloren trotz 33:0-Führung gegen Vikings

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) am Samstag trotz einer 33:0-Pausenführung bei den Minnesota Vikings noch verloren. Das Team von Left Tackle Bernhard Raimann, der erneut als Starter zum Einsatz kam, musste sich am Ende mit 36:39 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Vikings holten alleine im Schlussviertel noch einen 22-Punkte-Rückstand auf und gewannen in der Overtime durch ein Field Goal von Kicker Greg Joseph drei Sekunden vor Schluss.