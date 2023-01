Football-Profi Hamlin nach Herzstillstand: Leichte Hoffnung, kritischer Zustand

Nach Angaben der behandelnden Mediziner des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati habe Hamlin in den vergangenen 24 Stunden „bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt“, teilten die Buffalo Bills am Donnerstagnachmittag mit. Bills-Verteidiger Hamlin scheine „neurologisch in Ordnung“ zu sein.

Seine Lungen würden zudem weiter heilen und er mache stetig Fortschritte, hieß es weiter. Der NFL-Verteidiger sei dennoch weiter in einem kritischen Zustand. Teamkollege Kaiir Elam schrieb auf Twitter: „Unserem Burschen geht es besser. Er ist wach und zeigte weitere Anzeichen der Besserung.“