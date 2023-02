Patriots-Besitzer will Tom Brady Vertrag für einen Tag anbieten

Der Besitzer des Football-Teams New England Patriots plant, dem zurückgetretenen Tom Brady einen Eintagesvertrag anzubieten. Das sagte Robert Kraft am Donnerstag (Ortszeit) dem Fernsehsender CNN. Kraft möchte, dass der 45 Jahre alte Brady seine NFL-Karriere offiziell als Patriot beendet. "Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach. Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein", sagte Kraft in dem TV-Interview.