Football: Erster Sieg der Cleveland Browns seit Weihnachten 2016

Die Cleveland Browns haben nach 19 sieglosen Spielen in Serie in der National Football League ( NFL) wieder einen vollen Erfolg gefeiert. Das Team aus Ohio besiegte am Donnerstag die New York Jets 21:17 (3:14). Für die Browns war es der erste Erfolg seit dem 24. Dezember 2016.

Browns-Quarterback-Rookie Baker Mayfield, der kurz vor der Halbzeitpause eingewechselt wurde, führte sein Team mit 201 geworfenen Yards zum Comeback-Erfolg gegen die New Yorker. Der 23-Jährige brachte insgesamt 17 seiner 23 Wurfversuche an den Mann. Der Matchwinner im Spiel war jedoch Clevelands Running Back Carlos Hyde. Der 28-Jährige erzielte zwei Touchdowns und verbuchte insgesamt 98 Yards beim Heimerfolg seines Teams.