Flüchtlingsdrama: Kapitänin von Hockey-Nationalteam unter den Opfern

"Wir haben ein E-Mail vom pakistanischen Hockeyverband erhalten. Die Funktionäre baten um Informationen über die Kapitänin ihrer Frauennationalmannschaft. Sie waren der Meinung, dass sie an Bord der 'Summer Love' war, die am Sonntag vor Crotone gesunken ist. Also habe ich die Anfrage an die Gerichtsmedizin weitergeleitet, die mir bestätigte, dass die Hockey-Spielerin auf der Liste der Opfer stand“, berichtete Giuseppe Pipita, Redakteur der lokalen Tageszeitung Crotonese. Seit Jahren berichtet er über Schiffbrüche vor Kalabrien. "Nach jedem Schiffbruch erhalte ich Anfragen von den Familien der Opfer, die um Informationen bitten“, berichtete Pipita.