Am Wochenende kam es beim DEL-Gastspiel von Red Bull München in Düsseldorf zum Eklat. Die Heimfans der DEG protestierten gegen den TV-Sender, indem sie ein Plakat zur Schau stellten mit der Aufschrift: "Aus Servus wurde Schwurbel TV, Eishockey im Free-TV nicht um jeden Preis!"

Offenbar richtet sich die Kritik an der grundsätzlichen Ausrichtung von ServusTV, vor allem die Themen- und Gästeauswahl während der Corona-Pandemie sorgte - wie in Österreich - auch in Deutschland für Unmut. ServusTV wird vorgeworfen, bei Diskussionsrunden höchst umstrittenen Pseudowissenschaftlern und damit der Impfgegnerschaft eine Bühne zu bieten.