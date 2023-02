"Leichen trieben überall": Flüchtlingsdrama in Italien

"Wir haben die beiden Männer gerettet. Sie sind der Bruder und der Onkel des leblosen Kindes. Wir versuchten, den Buben zu beleben, aber seine Lungen waren voller Wasser. Er war sieben Jahre alt", berichtete De Paoli laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Die Ärztin mit langjähriger Erfahrung in der Seenotrettung war an Bord des Patrouillenbootes der Hafenbehörde der Stadt Crotone, das sofort nach dem Schiffbruch eingriff.

Hoher Seegang

"Es herrschte hoher Seegang, es war schwierig, sich zu nähern. Das Boot der Migranten lag bereits in Trümmern am Strand, und um uns herum trieben viele Leichen", berichtete die Ärztin, die bereits bei der Seenotrettung mit verschiedenen humanitären Vereinigungen und NGOs zusammengearbeitet hat. "Ich war bei vielen Seenotrettungen dabei, aber es hatte bisher keine Tote gegeben, dieses Mal war es verheerend", so De Paoli.