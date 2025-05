Sparpaket für den Sport: Was danach passieren muss

Das Podium war zu klein für all die führenden Vertreter des österreichischen Sports. Also musste das Pressegespräch im Haus des Sports in zwei Etappen durchgeführt werden. Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer wollten sie alle Stellung nehmen zu den geplanten Einsparungen und deren Auswirkungen: Hans Niessl (Sport-Austria-Präsident), Horst Nussbaumer (ÖOC-Präsident), Peter McDonald (Vizepräsident Breitensport, Sport Austria), Harald Mayer (stv. Vizepräsident für Leistungs- und Spitzensport, Sport Austria) und Nico Langmann (bester Rollstuhl-Tennisspieler des Landes).