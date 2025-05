Trainer-Legende Kurt Jara: „Hört’s doch bitte auf mit der Tradition“

„Ich freue mich total, auch weil mit Bernd Wehmeyer (Anm. HSV-Klubmanager) jemand dabei ist, der schon zu meiner Zeit beim Verein war. Der HSV gehört in die Bundesliga, sieben Jahre in der 2. Liga – das ist furchtbar. Jede Saison dieses Zittern, deshalb bin ich froh, dass sie nicht in die Relegation mussten. Da kannst du als HSV nur verlieren.“

die Herausforderungen für einen HSV-Trainer

„Rund um den HSV ist immer etwas los. Egal, in welcher Liga sie spielen, das Stadion ist immer voll. Die Medienlandschaft in Hamburg ist sehr speziell und kaum mit einer anderen Stadt zu vergleichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr schnell von schwarz auf weiß wechselt und sich gerade viele Leute im Vorstand und im Umfeld des Vereins davon leiten lassen, was in den Medien steht.