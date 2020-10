Kurt Jara: Die Tiroler Fußball-Legende wird 70

Mit 22 wechselte Jara bereits in Ausland, der FC Valencia bezahlte für ihn im Jahr 1973 stolze 9 Millionen Schilling - die höchste Ablöse, die bis damals für einen österreichischen Fußballer bezahlt wurde. Nach zwei Saisonen in der Primera Division führte ihn sein Weg in die Deutsche Bundesliga, wo er für Duisburg und Schalke auflief, ehe der 59fache Teamspieler seine Karriere in der Schweiz ausklingen ließ.