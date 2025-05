Marterbauer zu Doppelbudget: "Wir sanieren nicht aus Jux und Tollerei"

Die Details erklärt Marterbauer nun in seiner ersten Budgetrede. Livestream:

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer hat das neue Budget für 2025 und 2026 vorgelegt. Vorab: Würde die Bundesregierung nicht heuer 6,4 und kommendes Jahr (2026) 8,7 Milliarden Euro einsparen, würden Österreichs Schulden eklatant steigen. Doch auch so ist der Ausblick alles andere als rosig.

Marterbauer hätte gerne ein Budget mit umfangreichen Investitionen vorgelegt, wie er eingangs sagt, um gleich vom Konjunktiv gleichsam in den Imperativ, jedenfalls ans Eingemachte zu gehen. "Wir sanieren nicht aus Jux und Tollerei", sagt der SPÖ-Finanzminister. Die Situation Österreichs sei "besorgniserregend", aber kein Grund, "in Alarmstimmung zu verfallen".

Österreich habe sich in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen EU-Ländern schlecht geschlagen. Die Bundesregierung stehe vor einer schwierigen Ausgangslage.

• die Staatskassen hätten nur minimale finanziellen Spielräume,

• die Wirtschaftslage sei schlecht,

• die Stimmung trüber und

• die Herausforderungen in Bildung und Qualifizierung, Standort und sozialer Sicherheit, Ungleichheit und Arbeitsmarkt, Demographie und Gesundheit, Energiesystemen und Klima immens.

Das Budgetdefizit, also Österreichs Neuverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung (BIP), liegt heuer laut Finanzministerium (BMF) bei 4,5 Prozent – im Vorjahr waren es 4,7. Durch die Sparmaßnahmen soll dieser Wert bis 2028 kontinuierlich sinken, auf drei Prozent. Heißt: Ab dann würde Österreich auch die EU-Maastricht-Kriterien wieder erfüllen.

Ohne Sparpaket würden Schulden explodieren

Die Schuldenquote, also die Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP, wächst dennoch von derzeit 84,7 auf bis zu 87 Prozent an. Das liegt erstens daran, dass die Wirtschaftsforscher auch in den kommenden Jahren nur mit minimalem Wirtschaftswachstum rechnen.

Zweitens gehen höhere Schulden auch mit höheren Zinsausgaben einher – diese wachsen von 2024 bis 2029 um fast ein Prozent des BIP, also um bis zu fünf Milliarden Euro.