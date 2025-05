"Marterbauers Marterpfahl": FPÖ zerlegt neues Budget

Die FPÖ hat am Montag noch vor der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) massive Kritik an den bereits ventilierten Maßnahmen geübt. Die Einschnitte bei Familienleistungen, bei Pensionen sowie im Gesundheits- und Sozialbereich sind laut Generalsekretär Christian Hafenecker "letztklassig" und ein "Armutszeugnis" für die Regierung. Zudem kündigte Hafenecker die Einbringung einer Ministeranklage gegen Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an.

Schließlich habe Brunner, der mittlerweile nach Brüssel "weggelobt" worden sei, vor der Nationalratswahl "Wählertäuschung" betrieben, so der Vorwurf des blauen Generalsekretärs. Vor der Wahl habe Brunner so getan, als ob mit dem Budget alles in Ordnung wäre, und danach brach "das große finanzielle Desaster aus", so Hafenecker: "Da hat man die Zahlen bewusst unter der Decke gehalten und vertuscht."

Brunner habe die Öffentlichkeit und den Nationalrat über das wahre Ausmaß der Budgetprobleme getäuscht. Eine Ministeranklage kann man laut Hafenecker bis zu sechs Monate nach dem Ausscheiden des Ministers einbringen: "Es geht schlicht und ergreifend darum, dass der Verfassungsgerichtshof darüber entscheiden muss, ob Verfehlungen vorliegen."