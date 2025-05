Sparpfad: Warum Marterbauers Budgetrede nur der Anfang ist

Es ist das Highlight der jungen Politkarriere des 60-Jährigen: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält heute, ab zirka 10 Uhr, seine erste Budgetrede. Ob er schon nervös sei? Auf Instagram meint der Nationalökonom hierzu: „Für Expertinnen ist es ja immer leichter, lange zu reden als kurz. In dem Sinn freue ich mich auf die Budgetrede.“ Während die Republik also einer voraussichtlich langen Budgetrede entgegenfiebern darf, sind zentrale inhaltliche Eckpunkte des Haushalts bereits bekannt.

Nur ein erster Schritt

2025 will Türkis-Rot-Pink so 6,4 Milliarden Euro einsparen, 2026 8,7 Milliarden. Dennoch droht laut Finanzministerium heuer, ähnlich wie 2024, ein massives Budgetdefizit von 4,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP). Hauptgrund: Die heimische Wirtschaft schrumpft das dritte Jahr in Folge, schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das Doppelbudget ist also nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Budgetsanierung.

Was über Marterbauers ersten Haushalt bekannt ist und wie es danach weitergeht, ein Überblick: