Austrian Bowl: Raiders-Sieg in letzter Sekunde

Der offene Schlagabtausch aus der ersten Halbzeit setzte sich aber auch im zweiten Spielabschnitt fort. Quarterback Shelton brauchte fünf Spielzüge ehe er mit einem 49-Yards-Pass auf Patrick Donahue den nächsten Touchdown für die Raiders ermöglichte. Die Innsbrucker gingen zwar mit 27:24 in Führung, der PAT durch Thomas Picklmann wurde aber von den Vikings geblockt.

Katastrophale Defense-Leistung

Beide Angriffslinien punkteten in weiterer Folge erneut mit jeweils einem Touchdown und besorgten so den 34:31-Zwischenstand aus Sicht der Raiders zum Beginn des letzten Viertels. Safron nahm sich ein Herz und lief 30 Yards in die Endzone zum nächsten Touchdown.

Den Kick-Off nach dem Punktgewinn der Wiener brachten die Innsbrucker jedoch postwendend über Vincent Müller ebenfalls in die Endzone zur 41:38-Führung. Bezeichnend für diese Phase der Partie war die schwache Leistung der Verteidigung auf beiden Seiten. Die Angriffslinien hatten bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Probleme zu punkten.

Nervenschlacht zum Ende

Durch die vielen Punkte und zahlreichen Führungswechsel waren am Ende vor allem die Nerven der beiden Spielmacher entscheidend. Kleine Wortgefechte und Raumverlust durch Strafen waren die Folge. Offenbar konnte Raiders-Headcoach Shuan Fatah die richtigen Schrauben an seiner Mannschaft drehen. Denn die Vikings-Angreifer rund um Quarterback Safron wurden von der Verteidigung der Tiroler 22 Yards vor der Endzone gestoppt. Kicker Kappl stellte per Field-Goal zum 41:41-Zwischenstand.

Die Tiroler Angreifer hingegen hatten es mit der Defense der Wiener etwas leichter. Knapp vier Minuten vor dem Ende brachte Spielmacher Shelton seine Raiders mit einem 56-Yards-Pass und zwei Läufen bis auf drei Yards vor die Endzone. Der Quarterback übernahm die Aufgabe selbst, schmiss sich ins Getümmel und brachte den Ball über die Linie zum nächsten Touchdown. Das bescherte den Raiders drei Minuten vor Schluss eine 48:41-Führung.