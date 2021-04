Fieber und Kopfschmerzen statt Beachvolleyball in Mexiko

Es war die letzte Möglichkeit für Clemens Doppler und Alexander Horst, ordentlich durchzustarten und sich für eine allfällige Olympiaqualifikation via Continental-Cup zu empfehlen. Doch aus den drei Turnieren auf der World Tour in einer Bubble in Cancun wurde nichts.

Clemens Doppler muss das Bett hüten. Der 40-Jährige beschreibet: „Die Symptomatik hat durchaus für Covid19 gesprochen, aber alle Gurgeltests waren negativ. Schlussendlich bin ich die gesamte letzte Woche mit hohem Fieber und Schüttelfrost im Bett gelegen, mein Kopf hat pulsiert und gegessen habe ich auch so gut wie nichts. Die Antibiotika wirken schön langsam, ich werde sie bis Mitte dieser Woche noch nehmen.“

Die Ärzte gehen von eine Stirnhöhlenentzündung sowie einer möglichen Lungenentzündung aus. Eine Abklärung sowie ein Herzultraschall erfolgen noch. Doppler bekam ein Flug- und Sportverbot für die nächsten Tage.