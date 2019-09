Federer mit Sonderlob für Thiem: "Riesenchampion jetzt schon"

Die Tennis-Superstars Roger Federer und Rafael Nadal haben Team Europa am zweiten Tag des Laver Cups in Genf 7:3 in Führung gebracht. Dabei bekam der Schweizer tatkräftige Unterstützung von "Coach" Dominic Thiem, der sich immer wieder mit Tipps zu Wort meldete. Federer lobte den Niederösterreicher daraufhin explizit: "Für mich ist er ein Riesenchampion jetzt schon", meinte der 38-Jährige.

Federer setzte sich gegen den Australier Nick Kyrgios 6:7(5),7:5,10:7 durch, im Anschluss bezwang der Spanier Nadal den Kanadier Milos Raonic 6:3,7:6(1). Zuvor hatte der Deutsche Alexander Zverev gegen John Isner aus den USA 7:6(2),4:6,1:10 verloren. Am späten Samstagabend stand noch das Doppel Nadal/Stefanos Tsitsipas gegen Kyrgios/ Jack Sock auf dem Programm. Die Besetzung der Matches am Sonntag sollte danach vorgenommen werden.