Favoritensiege beim Crankworx-Spektakel in Innsbruck

Die Strecke war zwar neu, doch die Sieger waren bekannte Gesichter. Bei der dritten Auflage von Crankworx in Innsbruck, dieser prestigeträchtigen Extremserie der Mountainbike-Artisten, war Tracey Hannah im Downhill einmal mehr eine Klasse für sich. Die Australierin feierte bereits ihren dritten Erfolg in Innsbruck, auch bei der ersten der drei Crankworx-Stationen in Rotorua hatte Hannah gewonnen.