Favoritensiege bei der Kletter-Staatsmeisterschaft

Bei den Österreichischen Kletter-Staatsmeisterschaften im Kletterzentrum Innsbruck gab es am Freitag im Vorstieg-Bewerb zwei souveräne Favoritensiege. Jessica Pilz (ÖAV Haag/NÖ) sicherte sich in der Damenwertung Platz eins, Jakob Schubert (ÖAV Innsbruck/TIR) war bei den Männern siegreich.

Nach der gestrigen Silbermedaille im Bouldern konnte Jessica Pilz, die sowohl in der Qualifikation als auch im Finale als einzige Athletin alle drei Routen toppte, erneut jubeln. Die Niederösterreicherin zeigte keine Nerven und ließ keine Zweifel hinsichtlich einer erfolgreichen Titelverteidigung aufkommen.

„Gerade in solchen speziellen Jahren wie in diesem freut man sich umso mehr. Ein Staatsmeistertitel ist nie geschenkt, sondern immer hart erarbeitet. Ich bin megafroh, dass es geklappt hat“, freute sich die Weltmeisterin von 2018 nach ihrem sechsten Vorstieg-Meistertitel in Folge.