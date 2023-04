Fast ein Weltrekord: Auch in London gab es ein Marathon-Highlight

Nicht nur in Wien, auch in London ist der Streckenrekord auf der Marathondistanz am Sonntag gefallen. Der Kenianer Kelvin Kiptum absolvierte die 42,195 km sogar mit der zweitbesten Zeit der Geschichte. In 2:01:25 Stunden war der 23-Jährige nur 16 Sekunden langsamer als Weltrekordler Eliud Kipchoge.

Kiptum, der bereits bei seinem Marathon-Debüt in Valencia im Dezember die drittbeste je gelaufene Zeit aufgestellt hatte, machte nach eineinhalb Stunden eine Tempoverschärfung und kam weit vor seinem Landsmann Geoffrey Kamworor und dem äthiopischen Weltmeister Tamirat Tola ins Ziel. Völlig erschöpft sank er nach dem Übertreten der Ziellinie zu Boden.