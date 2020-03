Ex-Thiem-Coach Bresnik: "Leute zu entmündigen ist Wahnsinn"

Krisen können auch Ausgangspunkt einer wirtschaftlichen Bereinigung sein, oder?

"In der Wirtschaft wollen halt alle gestützt werden - wie sehr das eine Bereinigung ist, bezweifle ich. Und dann fängt das Theater wieder von vorne an. Das Geld ist ja nicht da. Ich kann mich nicht ewig selber betrügen. Das ist wie ein Trottel, der sagt, ich brauche keinen Stausee und ein Elektrizitätswerk, weil der Strom kommt bei mir aus der Dose. So deppert sind die Leute mit dem Geld. Wenn ich nichts mehr arbeite, gibt es eine Mindestsicherung. Für mich ist es ein Wahnsinn, diese Entmündigung der Leute. Da erhoffe ich mir, dass die Leute in einer Zeit wie jetzt nachdenken. Über wichtigere Dinge, als ob sie sich den Urlaub in Jesolo leisten können oder nicht."

Sie haben zuvor kritisiert, dass die gesundheitlichen Aspekte in der Berichterstattung zu wenig im Fokus stehen. Wie haben Sie das gemeint?

"Ich will informiert werden und möchte wissen, was das ist. Ist das so ein schlimmer Virus? Wenn du todkrank bist und du hast Krebs - sagt dann der Arzt: 'nein, Sie haben einen Schnupfen'? Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Entweder behandelt man die Leute wie mündige Bürger oder wie Trotteln."

Manchmal kann zu genaue Information auch eine Überreaktion auslösen.

"Ich möchte vollinhaltlich ganz und so weit ich nachfrage, informiert werden. Ich weiß nicht, ob das Grund zur Panik ist. Aber ich will nicht, dass jemand entscheidet, was jetzt gut ist für mich oder nicht."