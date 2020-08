Ex-Sprint-Superstar Bolt wegen Corona-Verdacht in Quarantäne

Noch am Freitag hatte er seinen 34. Geburtstag gefeiert. "Ich habe mit allen Freunden gesprochen und ihnen gesagt, dass, wenn sie mit mir in Kontakt gekommen sind, sie - nur um sicherzugehen - selbst in Quarantäne gehen sollten - und zwar in aller Ruhe", teilte Bolt mit.

Laut der Johns Hopkins Universität gab es bisher auf Jamaika etwas mehr als 1.500 bestätigte Corona-Fälle, insgesamt 16 Personen starben an der Covid-19-Lungenkrankheit.