Ex-Sieger Luiten bestätigt Favoritenrolle bei Austrian Open

Starker Baltl

Der 25-jährige Grazer Baltl kennt den Platz gut, hat aber seit Februar wegen Rückenproblemen wenig trainiert. Mit fünf Birdies auf den letzten sechs Löchern schob er sich noch ins Spitzenfeld. "Auf den zweiten neun Löchern ist es super gelaufen, da sind einige Putts gefallen", freute sich Baltl. Mit Prognosen war er aber vorsichtig. "Ich habe lange keine zwei Runden in Folge gespielt, ich muss schauen, wie der Körper reagiert", sagte der Wahl-Wiener.

Lukas Nemecz und Amateur Niklas Regner, zwei weitere Steirer, lieferten mit je zwei Schlägen unter Par ebenfalls starke Leistungen ab und rangierten auf dem geteilten 30. Platz. Die weiteren Österreicher lagen vorerst unterhalb der bei Par (72) erwarteten Cut-Linie.

Amateur Maximilian Steinlechner kam auf ein Score von eins über Par und muss am Freitag um die Teilnahme an den letzten zwei Runden kämpfen, die er 2018 um einen Schlag verpasst hatte. "Im Großen und Ganzen war es okay", meinte der 20-jährige Tiroler. "Am Schluss habe ich die mentale Müdigkeit etwas gespürt."

Brier liegt zurück

Markus Brier, der Gewinner der Austrian Open 2006 (in Oberwaltersdorf), musste eine 75 in seine Scorekarte eintragen. Ein Doppelbogey am letzten Loch und ein weiterer Wasserschlag warfen den 52-Jährigen zurück. "Mit Ausnahme dieser zwei Löcher war es solide, aber ich habe nur ein Birdie geschafft, das ist einfach zuwenig", bekannte der Wiener.