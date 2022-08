Lance Armstrong hat geheiratet: "Hätte ohne dich nicht überlebt"

Der frühere US-Radstar Lance Armstrong hat seine Partnerin Anna Hansen geheiratet. Der Radsportler und die Yoga-Lehrerin teilten am Dienstag in einem gemeinsamen Instagram-Post Fotos ihrer Hochzeitszeremonie. Als Ort der Feier gaben sie ein Weingut in der französischen Provence an. "Bester Tag aller Zeiten", schrieb Armstrong dazu. Der 50-Jährige hat einen Sohn (22) und Zwillingstöchter (20) aus erster Ehe. Mit Hansen bekam er noch einen Sohn (13) und eine Tochter (11).