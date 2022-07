Grenzgänger Jan Ullrich: Wie der einstige Radsport-Held dem Tod entrann

Zu seiner Doping-Vergangenheit findet Ullrich im Gegensatz zu einigen seiner ehemaligen Kollegen keine klaren Worte, sportliche Schlagzeilen schreibt er nie wieder. Seine Geschichten drehen sich um falsche Freunde und Drogen, Alkohol und Amphetamine, Geldstrafen und Führerscheinentzug. Schwer betrunken verursacht er einen Autounfall, eine Prostituierte wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor. Mit Sucht- und psychischen Problemen landet er endlich in einer Entzugsklinik.

Seine letzten Freunde haben nur noch eine Hoffnung. Sie alarmieren Armstrong, der zu Hause in Aspen (Colorado) sitzt. Tatsächlich besucht der ewige Rivale Ullrich auf Mallorca, und er ist geschockt: „Ich sah einen Mann an einem Ort, wie ich noch nie ein menschliches Wesen zuvor gesehen habe.“ Ein paar Wochen später muss Armstrong wieder als Nothelfer einspringen, nachdem Ullrich in einem Flugzeug randaliert hat und in eine Klinik verfrachtet wurde.

Dass Jan Ullrich seinen Absturz überlebt hat, grenzt für viele seiner Bekannten an ein Wunder. Von Freunden wird er mit Sorge beobachtet, aber auch mit Hoffnung. „Jan ist stabil“, sagt Lance Armstrong. „Aber es liegt noch ein langer Weg vor ihm.“