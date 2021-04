Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather kämpft gegen Youtube-Star

In seiner aktiven Karriere hat er 50 Profikämpfe bestritten, blieb unbesiegt und gewann WM-Titel in fünf Gewichtsklassen. Der lange Zeit bestverdienende Sportler der Welt war Champion im Superfedergewicht, Leichtgewicht, Halbweltergewicht, Weltergewicht und im Halbmittelgewicht.

In die Geschichte eingegangen ist sein Kampf gegen Manny Pacquiao. Der Fight generierte am 2. Mai 2015 in Las Vegas 623,5 Millionen Dollar. Allein die 16.800 Tickets in der MGM Grand Garden Arena wurden für mehr als 72 Millionen Dollar verkauft. 4,6 Millionen Menschen sahen den Kampf in den USA als Pay Per View und sorgten allein damit für 410 Millionen Dollar Umsatz.