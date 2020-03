Ex-Freundin von Box-Star Floyd Mayweather tot im Auto entdeckt

Die Ex-Freundin von Box-Superstar Floyd Mayweather ist tot vor ihrem Haus in Kalifornien gefunden worden. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Mayweather und Josie Harris hatten demnach drei gemeinsame Kinder.

Die 40-Jährige sei am späten Dienstagabend leblos in einem geparkten Auto in der Einfahrt ihres Hauses in Santa Clarita nördlich von Los Angeles entdeckt und für tot erklärt worden. Ermittlungen in dem Fall liefen noch. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.