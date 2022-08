Europäischer Handball-Nachwuchs gastiert auf der Schmelz in Wien

Die Mädchen- und Burschenteams aus dem Ausland reisen am Donnerstag in Wien an. Zwei Wochen vor dem Start der ZTE HLA CHALLENGE hat Koppensteiner WAT Fünfhaus zu Österreichs größtem Jugendhandball-Turnier geladen, das von Freitag bis Sonntag (26. bis 28.8) im 15. Wiener Bezirk stattfindet.

Insgesamt 61 Mannschaften haben für die 29. Auflage des Schmelz-Turniers genannt, darunter aus fünf ausländischen Nationen - aus Polen, Italien, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Die Finalspiele sind am Sonntag ab 9 Uhr in der Wiener Stadthalle B angesetzt.

Der im Juni gewählte neue Obmann des WAT Fünfhaus, Florian Bohata, freut sich vor allem darüber, dass nach zwei Jahren coronabedingter Beschränkungen auf österreichische Jugendmannschaft heuer wieder der internationale Handballnachwuchs beim Universitätssportzentrum und beim Gymnasium auf der Schmelz gastiert. Das GRG 15 mit Direktorin Erika Thurnher beherbergt vor allem die ausländischen Jugendteams und unterstützt damit vorbildlich die jahrelangen Bemühungen des WAT Fünfhaus um heimische und internationale Handballtalente. "Weil die Teams aus sechs Nationen - Österreich eingerechnet - kommen, sind sportlich spannende Wettkämpfe zu erwarten und es gibt für die österreichischen Jugendmannschaften eine echte Herausforderung", betont der WAT Fünfhaus-Obmann.