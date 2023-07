Erster Saisonsieg für Kletter-Star Jakob Schubert

„Mit dem heutigen Tag kann ich sehr zufrieden sein. Ich bin zwar gerade noch in das Finale gekommen, habe dort aber als erste Athletin einen super Flow gefunden und konnte einige Plätze gutmachen. Auf die gezeigten Leistung kann ich aufbauen und optimistisch nach vorne blicken“, bilanzierte Pilz.

Mattea Pötzi konnte sich in Villars einen großen Traum erfüllen. Die 22-jährige Kärntnerin zog nach einem starken Semifinale, in dem sie Platz 5 belegte, erstmals in ihrer Karriere in ein Weltcupfinale ein. Dort belegte Pötzi schlussendlich mit 17+ Griffen Platz 8.