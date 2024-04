Erster Erfolg bei der Cheerleading-WM: Double-Team erreicht Finale

Für Viktoria Schellenbauer und Nina Böhm war es ein Auftakt nach Maß bei der Cheerleading-WM in Orlando/Florida. Das Performance-Cheer-Nationalteam setzte sich gegen die Konkurrentinnen aus 28 Nationen durch und darf heute Abend (19:30 Uhr/MESZ, live auf olympics.com ) im Finale auf eine Medaille hoffen.

Vom 24. bis zum 26. April steigen in Orlando (USA) die Weltmeisterschaften im Cheerleading und Performance Cheer. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre – mit WM-Titeln in allen drei Altersklassen – zählt Österreich wieder zum Favoritenkreis.

"Es ist unbeschreiblich. Die Konkurrenz ist so stark. Wir haben natürlich gehofft, dass wir es noch einmal ins Finale schaffen, aber damit rechnen konnten wir nicht", sagte Viktoria Schellenbauer.

Die Devise für das Finale ist für beide klar: "Wir werden alles riskieren, es gibt’s nichts mehr zu verlieren", sind sich die beiden einig.

Mixed-Team auf Medaillenjagd

Schon am Nachmittag (15:28 Uhr) europäischer Zeit startet heute das Senior-Coed-Elite-Nationalteam in die Weltmeisterschaft. Das gemischte Team will ebenfalls ins Finale einziehen. Eine Medaille sei das Ziel, hieß es im Vorfeld beim Verband ÖCCV.