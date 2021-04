Erster Corona-Fall bei Olympia-Fackellauf in Japan

Beim Fackellauf zu den in drei Monaten geplanten Olympischen Spielen in Tokio hat es den ersten Corona-Infektionsfall gegeben. Wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben, wurde ein mit der Verkehrsregelung beauftragter Polizist in der südwestlichen Präfektur Kagawa einen Tag nach Dienstantritt positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe eine Maske getragen und den Sicherheitsabstand eingehalten, hieß es.

Es ist der erste Infektionsfall seit Beginn des Fackellaufs am 25. März. Unterdessen bereitet sich Japan angesichts wieder steigender Infektionszahlen in Folge neuer Virus-Varianten auf die Verhängung des inzwischen dritten Corona-Notstands für Tokio sowie Osaka vor. Am Donnerstag registrierte die japanische Hauptstadt 861 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Experten warnen, dass es in den nächsten Wochen zu einem weiteren starken Infektionsanstieg kommen könnte.