Ein ungeliebter und "arroganter" Gegner für Dominic Thiem

Theorie und Praxis sind im Spitzensport jedoch zwei paar Tennispatschen. Roger Federer muss man ja auch nur konsequent auf die Rückhand spielen, um Erfolg zu haben. Lionel Messi darf man lediglich nicht vors Tor kommen lassen. Leichter gesagt, als getan.

Ganz so unlösbar ist die Aufgabe für Dominic Thiem nicht. In der wohl erneut ausverkauften Stadthalle kann der vierfache Saisonsieger den nächsten Entwicklungsschritt setzen. Mit der Erwartungshaltung des Publikumslieblings hat er in einem Jahr der Umbrüche (Trainerteam, Management) bereits umgehen gelernt, heute muss er einem ungeliebten Gegner sein Spiel aufdrängen.