Dominic Thiem nach Sieg über Verdasco im Wien-Viertelfinale

Der Italiener Matteo Berrettini zum Beispiel. Der 23-Jährige, ist im Live-Ranking erstmals in den Top Ten der Weltrangliste. Ausschlaggebend war vor allem der Semifinaleinzug bei den US Open. In Schanghai beendete Berrettini zuletzt im Viertelfinale den Erfolgslauf von Dominic Thiem.

Auch der gleichaltrige Karen Chatschanow, der am Freitag auf Diego Schwartzman trifft, hat Potenzial noch weiter nach vorne zu kommen. Andrej Rublew (22) und der Südkoreaner Hyeon Chung trafen im Achtelfinale aufeinander, der Russe siegte 6:4, 6:2 und trifft am Freitag auf Berrettini (14 Uhr). Eine große Talentprobe gab in Wien der erst 18-jährige Jannik Sinner ab. Am Donnerstagabend traf er im Achtelfinale auf Novak-Besieger Gaël Monfils.

Nicht mehr ganz so jung sind die Herren Jürgen Melzer und Oliver Marach. Der 38- und der 39-Jährige gehen im Doppel wieder getrennte Wege.