Ab Montag ist Wien der Mittelpunkt der Tennis-Welt

„Wir haben ein Jahr lang darauf hingearbeitet. Jetzt wird es ernst.“ Turnierboss Herwig Straka eröffnete am Samstag um 12 Uhr mit der Auslosung offiziell das Spektakel, das auf den Namen Erste Bank Open hört. Am Montag startet in der Wiener Stadthalle der Saison-Höhepunkt im rot-weiß-roten Tennissport. Ein Hartplatz-Turnier als Highlight der Superlative. Was man zuvor noch wissen sollte...

Nummer eins im Sport

Das Turnier ist Österreichs höchstdotierte Sportveranstaltung. Gesamt wird um 2.433.810 Euro gespielt.

Größtes Tennisturnier

Wien ist seit 2015 als einziges Turnier Österreichs ein ATP-500-Turnier (dritte Kategorie nach Grand-Slam-Turnieren und ATP-1000-Turnieren).