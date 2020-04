Die Leichtathleten bereiten sich auf die EM in Paris vor

Lukas Weißhaidinger darf seine Trainingsgeräte am Hof des Bruders in Taufkirchen wieder einpacken und zurück in die Südstadt bringen. Dort kann der WM-Dritte im Diskuswurf ab Montag wieder trainieren. Und wenn es wahr wird, bekommt er Ende August mit der EM in Paris auch noch einen Saisonhöhepunkt. Bis dahin sind aber viele Fragen zu klären, die Öffnung der Sportstätten ist nur der erste Schritt.

Seit 16. März war wegen der Corona-Verordnungen Training nur daheim möglich. Dass die Leichtathletik-Arenen zu jenen Sportstätten gehören, die - unter strengen Auflagen und Hygienebestimmungen - nun wieder betreten werden dürfen, war auch für Sonja Spendelhofer eine gute Nachricht. Die Präsidentin des Österreichischen Leichtathletikverbandes (ÖLV) sieht die Sportler gut darauf vorbereitet. "Wir hatten ja seit fünf Wochen Zeit und haben alle Möglichkeiten schon gedanklich durchgespielt. Was die Vorgaben für Spitzensportler betrifft, ist uns relativ klar, wie das ablaufen wird. Für den Breitensport, glaube ich, braucht es schon genaue Regelungen", sagte sie im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Warten auf die Freigabe

Die Anfragen der Eltern, wann sie ihr Kind wieder zum Training schicken dürfen, werden erst beantwortet werden können, wenn die entsprechenden Verordnungen des Gesundheitsministeriums veröffentlicht sind. Grundsätzlich sollen ab 1. Mai diverse Sportstätten vom allgemeinen Betretungsverbot ausgenommen und für Hobby- und Breitensportler zugänglich sein. Wie das bei der großen Anzahl der Sporthungrigen aller Altersklassen unter Einhaltung von "Social Distancing" geregelt und durchführbar sein wird, bleibt abzuwarten.

Für Spitzensportler wurde der 20. April für eine Rückkehr an die Outdoor-Trainingsstätten und Indoor-Kraftkammern gemäß "Quadratmeter-Regelung" festgelegt. Wie Sportminister Werner Kogler am Mittwoch in der Regierungs-Pressekonferenz erklärte, seien die Fachverbände aufgefordert, spezielle Empfehlungen abzugeben. Beim Tennis könnte es beispielsweise notwendig werden, dass jeder der beiden Spieler mit seinen eigenen Bällen aufschlägt. "Da haben wir uns natürlich auch bereits einiges überlegt. Jeder wird nur sein Wurfgerät verwenden dürfen und Staffeltraining wird es bis auf weiteres auch nicht geben. Wir müssen unsere Sportler schützen, Gesundheit ist das Wichtigste", sagte Spendelhofer.