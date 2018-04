Empörung über Zirkusbären bei Fußballspiel in Russland

Zeitweise machten Gerüchte im Internet die Runde, dass der Bär auch bei der Weltmeisterschaft in Russland, die am 14. Juni beginnt, zu Unterhaltungszwecken eingesetzt werden soll. Der Fußballweltverband FIFA dementierte diese jedoch umgehend. Neben Mütterchen Russland gilt der russische Bär als nationale Personifikation des Landes. Er ziert das Logo der Partei Einiges Russland, welche über die absolute Mehrheit im Parlament verfügt. Das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 1980 in Russland war ebenfalls ein Raubtier mit dem Namen Mischa. Auftritte der Tiere bei Sportveranstaltungen sind in Russland keine Seltenheit: 2017 wurde ein Bär im Eishockey-Leiberl und auf vier Rädern aufs Eis geführt, um dem Team von Lokomotiv Jaroslawl Medaillen zu überreichen.