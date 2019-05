Emotionale Message eines Erdogan-Kritikers und Basketball-Stars

Emotional

Der Kontakt zu der Familie hat Kanter abgebrochen. Die Familie soll ihn aufgrund seiner Ansichten verstoßen haben. Zumindest sein Vater. Dieser entschuldigte sich sogar öffentlich in einem Zeitungsinterview. Es tue ihm leid "einen solchen Sohn" zu haben, sagte er.

Daraufhin veröffentlicht Kanter im August 2016 selbst einen Brief auf Twitter. Darin schreibt er: "Ich habe heute meinen Vater, meine Mutter und alle meine Verwandten verloren. Mein eigener Vater hat mich dazu aufgefordert, meinen Nachnamen zu ändern. Meine Mutter, die mir mein Leben geschenkt hat, hat mich ausgestoßen. Meine Brüder und Schwestern wollen mich nie mehr sehen."

Am Sonntag ließ der Abtrünnige seinen Emotionen freien Lauf. "Könntet ihr mir bitte helfen, diese Message für meine Mama zu teilen?", wandte sich der ehemalige türkische Teamspieler per Twitter an seine Follower. Es sei unmöglich, Kontakt zu ihr aufzunehmen. "Heute ist dein Tag, der Muttertag. Es tut mir leid, dass ich wegen allem, was in der Türkei gerade abläuft, dir nicht schreiben bzw. dich anrufen kann und hoffe, dass dich diese Botschaft zumindest auf diesem Wege erreichen wird", sagt Kanter in einer Video-Botschaft, die über eine halbe Million Mal angesehen wurde.

"Ich weiß, dass du schon immer mal zu einem Spiel von mir kommen wolltest und ich weiß, dass das eines Tages geschehen wird. Sei stolz auf deinen Sohn, denn er opfert alles für die Freiheit und die Demokratie. Ich liebe dich sehr und hoffe auf baldiges Wiedersehen", ließ er seine Mutter wissen.