Türkei will Auslieferung von NBA-Star Enes Kanter

Nach Vorwürfen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft laut einem Medienbericht die Auslieferung von Basketballstar Enes Kanter beantragt. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul habe bei der internationalen Polizeiorganisation Interpol die Ausstellung einer "Red Notice" zur Festnahme und Auslieferung ds NBA-Stars beantragt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagnachmittag.

Grund für den Auslieferungsantrag sei ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gegen Kanter, berichtete das Blatt weiter. Kanter ist bekennender Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den die Türkei für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation. Bis zum öffentlichen Bruch 2013 waren Gülen und Erdogan jedoch Verbündete.