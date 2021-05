Behindertensport: EM-Bronze für Schwimmer Onea

"Ich bin überglücklich und kann kaum in Worte fassen, was da gerade passiert ist“, reagierte Onea auf seine erste Medaille bei der diesjährigen Para-Schwimm-EM auf Madeira. „Bis zum Ende des Rennens bin ich voll mit dem späteren Sieger mitgegangen und habe das Tempo gut ausgehalten. Für den Endspurt war es dann aber leider doch zu schnell für mich. Aber dieses Rennen hat mir bewiesen dass ich vorne mitschwimmen kann“, freute sich der 28-Jährige im Anschluss nach dem Gewinn von Bronze.

In Madeira geht der Para-Schwimmer am letzten Tag des Wettkampfes noch über 100 Meter Brust an den Start. Für den 28-jährigen Andreas Onea ist es bereits die 11. Medaille bei einem internationalen Großereignis und die siebte bei Europameisterschaften.