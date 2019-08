EL-Quali: Die Eckpfeiler für eine violette Überraschung

Hitzebeständigkeit:

Die Bedingungen in Nikosia (das Tsirio Stadion in Limassol entspricht nicht den Anforderungen der UEFA) sind ähnlich wie jene in Mattersburg. "Das wird uns auch erwarten", sagt Christoph Monschein, der nicht das Umfeld, sondern die heißen Temperaturen meint. Im Burgenland war es am Sonntag ausgesprochen schwül, die Austria hat sich also in wahrsten Sinne des Wortes gut aufgewärmt.

Die Statistik:

Die Austria kann Anleihen an der jüngsten Vergangenheit nehmen. 2017 haben die Wiener nach einem 0:0 im Heimspiel mit 2:1 bei AEK Limassol gewonnen. Ein Resultat, das zumindest für eine Verlängerung reichen würde.