Eklat um Schachweltmeister: Carlsen gab nach einem Zug auf

Das ist eine neue Eskalationsstufe in diesem Kräftemessen am Schachbrett. Anfang September hatte Magnus Carlsen gegen Hans Niemann überraschend eine Niederlage kassiert und war danach aus dem Turnier ausgestiegen. Der junge US-Amerikaner sah sich danach in den Sozialen Medien mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, weil er den Weltmeister dermaßen vorgeführt hatte. Beweise konnte dafür aber niemand vorlegen.

Die Schachszene reagierte irritiert und kritisch auf die Aufgabe von Magnus Carlsen. Er sei "sprachlos", meinte Großmeister Péter Lékó. Der britische Großmeister David Howell erklärte: "Es sind einfach bizarre, bizarre Zeiten."