Anerkennung für die „Eislöwen“: Kenia ist Teil der Eishockey-Welt

Nach Bahrain ist nun auch Kenia ein Mitglied des Weltverbandes IIHF. Die Kenianer wurden beim Kongress in Rhodos als 84. Nation aufgenommen und bekommen nun auch besseren Zugang zu Förderungen. Kenia ist damit die erst fünfte Nation Afrikas, die an offiziellen Spielen teilnehmen darf, nach Algerien, Marokko, Tunesien und Südafrika.

Seit 2005 gibt es in Kenia die erste Eissporthalle Ostafrikas, den Solar Ice Rink im Panari Hotel in Nairobi. 2019 wurde der Eishockey-Verband gegründet und registriert. Nun hat man den nächsten Schritt getätigt. „Das ist ein historischer Moment für den Sport in Kenia“, sagt Robert Ouko Opiyo, vom kenianischen Verband. „Es ist ein erster Schritt, den Sport einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen.“ Derzeit umfasst der Kader der „Eislöwen“ 36 Spieler (24 Männer und 12 Frauen). Zudem sind 50 Spieler und Spielerinnen im Nachwuchsprogramm registriert.