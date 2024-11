Assist von Marco Rossi bei Minnesotas Sieg gegen Toronto

Minnesota Wild hat in der Nacht auf Montag die NHL-Eishockey-Begegnung mit den Toronto Maple Leafs nach Verlängerung nicht zuletzt dank eines Assists des österreichischen Centers Marco Rossi mit 2:1 für sich entschieden. Der 23-jährige Vorarlberger leitete seinem Teamkollegen Matt Boldy in der dritten Minute der Verlängerung den Puck zum Siegestreffer auf.

Rossi mit zehn Scorerpunkten

Nach 60 Minuten stand es nach Treffern von Minnesotas Ryan Hartman (11.) und dem Ausgleich für die Leafs durch William Nylander im Powerplay (20.) 1:1. Die Wild prolongierten damit ihren guten Start in die Saison, punkteten nun in zehn von elf Spielen und liegen in der Central Division auf Platz zwei hinter den Winnipeg Jets. Doch auch Rossi selbst ist derzeit eine heiße Aktie. Mit dem Assist hält er nach elf Spielen bei drei Toren und sieben Assists.