Villach macht Eishockey-Legende Hohenberger zum Sportdirektor

Aus privaten und beruflichen Gründen werden wir uns mit Ende dieser Saison aus dem Vorstand des EC iDM VSV zurückziehen“, gaben Schwab und Rauchenwald in einer Aussendung des Vereins am Mittwoch bekannt. Die laufende Saison, in die der VSV mit nur elf Punkten aus den ersten zwölf Spielen enttäuschend gestartet ist, will das Duo noch zu einem Erfolg machen.