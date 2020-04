Eine virtuelle Tour de Suisse für Profis und für Hobbysportler

Passen muss hingegen Greg Van Avermaet, der belgische Olympiasieger vom krisengebeutelten polnischen Team CCC klagt seit einer realen Ausfahrt auf dem Mountainbike über Knieprobleme. „Ich glaube, ich hatte eine schlechte Position auf dem Rad. So etwas passiert mir ansonsten in der Wintersaison häufiger, wenn ich im Training zu viele Sachen mache, die mein Körper nicht gewohnt ist. In der regulären Saison auf dem Rennrad passiert das nicht.“

Auf den Besuch beim Arzt verzichtet Van Avermaet, wie er der belgischen Tageszeitung De Morgen sagte: „Ich will mich nicht anstecken. Ich kenne ein paar Leute bei uns in der Gegend, die keine Vorerkrankungen hatten und dann das Coronavirus erwischt haben – denen ist es richtig schlecht gegangen.“

Zu sehen ist die virtuelle Tour de Suisse im Internet (www.digital-swiss-5.ch), für Fans bietet sich nach vorheriger Anmeldung auf der Seite zudem die Möglichkeit, die Etappen der Profis nachzufahren. Jeweils um 19 Uhr werden diese Amateur-Bewerbe von Mittwoch bis Sonntag gestartet, außerdem sind Preise ausgelobt.

Ermöglicht wird das Ganze durch die Software der tschechischen Rad-Plattform www.rouvy.com – die Strecken wurden mithilfe von realen Videoaufnahmen gestaltet, was ein realitätsnahes Erlebnis bringen soll.STS