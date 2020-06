Viele Misstöne vor dem Fußball-Fest

Stichwort Verkehr: Rios Straßen sind fast immer hoffnungslos verstopft, dasselbe gilt auch für die übrigen Metropolen des 200-Millionen-Einwohner-Landes. Kein Wunder, hat sich doch die Zahl der Autos in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Zugleich sind die öffentlichen Verkehrsmittel unterentwickelt: Rio hat gerade einmal zwei U-Bahnen, eine rote und eine grüne Linie, die noch dazu über weite Strecken parallel geführt werden. Ist man auf Busse angewiesen, die überaus unregelmäßig verkehren, kann man schon einmal zwei Stunden in die Arbeit brauchen. Und dafür zahlt man pro Fahrt drei Reais (einen Euro). Benötigt man zwei Busse, muss man also pro Tag vier Euro investieren, im Monat (nur Werktage gerechnet) 80 Euro – derzeit liegt der staatliche Mindestlohn bei umgerechnet 200 Euro.

Ein weiterer Kernpunkt der WM-Kritiker sind die exorbitant gestiegenen Lebenshaltungskosten, die schon lange vor dem Turnier massiv angezogen haben. Eine österreichische Journalistin, die seit Jänner in Rio lebt: "Gott sei dank haben wir unsere 50-Quadratmeter-Wohnung bereits im Herbst gebucht, heute würden wir sicher mehr als die 1000 Euro Miete pro Monat zahlen." In den wichtigen WM-Städten werden Zimmer der obersten Kategorie schon um bis zu 1000 Dollar pro Nacht gehandelt, in einem Drei-Sterne-Hotel kommt man während der WM auf knapp 400 Euro.