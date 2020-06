Brasilianische Bewährungsproben

In den Geschichtsbüchern der Fußball-Weltmeisterschaften ist der amtierende Weltfußballer nichts weiter als ein Otto Normalkicker. Ein Spieler, der lediglich im ausführlichen Statistik-Teil Notiz findet, ein Mann, dem noch kein eigenes Kapitel gewidmet werden musste, weil seine Erfolgsstory erst noch geschrieben werden muss.

Für Cristiano Ronaldo hat bei Fußball-Weltmeisterschaften bisher immer nur das olympische Motto gegolten. ,Dabei sein war alles.‘ So sehr sich der exzentrische Portugiese in Meisterschaft, Cup und Champions League in Szene zu setzen weiß, sobald das wichtigste Turnier des Weltfußballs auf dem Spiel steht und von Ronaldo Wunderdinge erwartet werden, ist der Superstar meist nur mehr ein Schatten seiner selbst.

Das war bei Cristiano Ronaldos WM-Premiere 2006 in Deutschland so, als dem Jungstar in sechs Partien – die Portugiesen verloren das Spiel um Platz drei gegen Deutschland – nur ein Tor gelungen war.

Und das war 2010 beim Turnier in Südafrika nicht anders, als Portugal bereits im Achtelfinale am späteren Weltmeister Spanien ausschied und ein enttäuschender Cristiano Ronaldo ebenfalls nur einen Treffer erzielen konnte.

Zwei Tore in zehn WM-Spielen – das ist eine miserable Quote für einen, der es abseits des WM-Turniers gewohnt ist, in jedem Match zumindest ein Mal zu jubeln. 52 Treffer in 45 Partien hat der 29-Jährige allein in der laufenden Saison zu Buche stehen.