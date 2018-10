Ein Testlauf für die zwei Endspiele

Selbst wenn Janko auch in Herning nur Zuschauer sein sollte, würde das positive Gefühl überwiegen. „Die Anreise zum Team hat sich für mich sowieso gelohnt. Sollte ich gegen Dänemark nicht spielen, reise ich trotzdem mit einem richtig breiten Grinsen und einem guten Gefühl zurück nach Lugano.“

Wie lange Janko noch als Notnagel für das ÖFB-Tem zur Verfügung steht, ist offen, denn ein Karriereende ist vorerst nicht in Sicht. „Ich möchte so lange Fußball spielen, so lange ich Spaß daran habe und mich körperlich gut fühle“, sagte der Goalgetter, dessen Vertrag bei Lugano im kommenden Sommer ausläuft.

In der Nations League bleibt Österreich nach dem Erfolg im Rennen um den angestrebten Gruppensieg. Allerdings sind zwei weitere Siege in den November-Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina in Wien (15.11.) und Nordirland in Belfast (18.11.) vonnöten. „Aber wir haben es immerhin in der Hand“, sagt Foda zufrieden. „Wir wollten ein Finalspiel daheim gegen Bosnien, das haben wir nun. Das Stadion wird voll sein, die Hütte wird brennen“, glaubt er an ein Stimmungshoch. Ob Marc Janko dann wieder mit von der Partie sein wird, hängt vom Gesundheitszustand seiner Sturm-Kollegen ab. Ob sich der Rasen im Happel-Stadion in einem besseren Zustand präsentieren wird als am Freitag gegen die Nordiren, hängt vom Platzwart ab. Nach Marko Arnautovic übte auch Peter Zulj Kritik am Geläuf: „Ich checke das nicht. So viel wird dort doch nicht gespielt.“