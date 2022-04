Kenianische Festspiele beim Vienna City Marathon

Vibian Chepkirui sorgte fĂĽr das Highlight. Die Vorjahrssiegerin aus Kenia kam mit einer Zeit von 2:20:59 ins Ziel und pulverisierte damit den Streckenrekord, der zuvor bei 2:22:12 gelegen war.

Auch ihr Landsmann Cosmas Muteti nutzte die guten Bedingungen und verbesserte seine persönliche Bestmarke. Mit einer Zeit von 2:08:45 war der Kenianer nach Wien gekommen, am Sonntag lief der 30-Jährige den Marathon in 2:06:53 - die zweitschnellste Zeit, die je in Wien gelaufen wurde.